Трамп считает, что у США самая сильная армия

По словам американского президента Дональда Трампа, Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют статус государства с мощнейшими в мире вооруженными силами и военным производством.
«Мы восстановили нашу армию. У нас самая сильная армия в мире, и мы производим лучшее военное оборудование в мире», — похвастался Трамп в рамках мероприятия компании McDonald’s.
Напомним, что по указу американского лидера Министерства обороны США было переименовано в Министерство войны. Причем это название Пентагон будет носить только на время президентства Дональда Трампа.
Однако ранее финансист Рэй Далио отметил, что экономическая стратегия правительства Дональда Трампа может спровоцировать увеличение государственного долга США до 55 трлн долларов. При этом эксперт считает, что политики в США не смогут договориться и сообща разрешить кризисную ситуацию.