Трамп считает, что у США самая сильная армия

Однако ранее финансист Рэй Далио отметил, что экономическая стратегия правительства Дональда Трампа может спровоцировать увеличение государственного долга США до 55 трлн долларов. При этом эксперт считает, что политики в США не смогут договориться и сообща разрешить кризисную ситуацию.