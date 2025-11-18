Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омском аэропорту почти на час задержался рейс на Пхукет

Перелеты по маршруту выполняет «Азур Эйр».

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 18 ноября, в Омском аэропорту имени Карбышева на разное время оказались задержаны три рейса. В том числе задержка случилась с самолетом на тайский остров Пхукет.

Известно, что этот рейс начали выполнять недавно. По информации онлайн-табло аэропорта, рейс задержался на 52 минуты, вылетев в 6:12. Причины этого неизвестны, в Омск лайнер ранее прилетел в положенное время.

Задержались сегодня и еще два рейса. Самолет перевозчика «Россия» в Санкт-Петербург вместо 5:30 отправился в 6:02, опоздав на 32 минуты. У рейса «Аэрофлота» в Москву задержка составила 37 минут. Он отправился в столицу в 6:17.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту 15 ноября были задержаны сразу пять рейсов.