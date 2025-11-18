В Омском аэропорту почти на час задержался рейс на Пхукет

Во вторник, 18 ноября, в Омском аэропорту имени Карбышева на разное время оказались задержаны три рейса. В том числе задержка случилась с самолетом на тайский остров Пхукет.
Известно, что этот рейс начали выполнять недавно. По информации онлайн-табло аэропорта, рейс задержался на 52 минуты, вылетев в 6:12. Причины этого неизвестны, в Омск лайнер ранее прилетел в положенное время.
Задержались сегодня и еще два рейса. Самолет перевозчика «Россия» в Санкт-Петербург вместо 5:30 отправился в 6:02, опоздав на 32 минуты. У рейса «Аэрофлота» в Москву задержка составила 37 минут. Он отправился в столицу в 6:17.
Ранее мы сообщали, что в аэропорту 15 ноября были задержаны сразу пять рейсов.