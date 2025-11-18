Парк «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре ждёт масштабное благоустройство

Масштабное благоустройство парка «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре запланировали на 2026 год. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», приводить общественное пространство в порядок будут за счёт единой президентской субсидии — объём федерального финансирования составит 300 миллионов рублей. Ещё девять миллионов будет выделено из бюджета региона и три — из местной казны.
По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, благоустройство парка «Строитель» включено в план комплексного социально-экономического развития города, который отвечает целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Средства предоставят благодаря полпреду главы государства в ДФО Юрию Трутневу.
Как подчеркнул мэр Города юности Дмитрий Заплутаев, чтобы многолетняя мечта многих комсомольчан о благоустройстве «Строителя» сбылась, необходимо действовать оперативно и слаженно, ведь все работы должны быть выполнены до конца следующего года. При самом позитивном сценарии работы по благоустройству необходимо будет начать уже в марте — до этого времени нужно определиться с подрядчиком.
До конца 2025 года управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства муниципалитета должно разработать пакет документов для проведения торгов и сформировать сметы. При этом главным условием должно стать сохранение основных элементов парка, являющегося объектом культурного наследия. Речь идёт, в частности, о входной группе, историческом ограждении, фонтане и трассировке основных аллей.
Напомним, что в Комсомольске-на-Амуре в сентябре открыли новую общественную территорию — зону отдыха в парке культуры и отдыха «Судостроитель». Там уложили брусчатку и резиновое покрытие, установили освещение и оборудование для детских игр. Также появились парковые диваны и комфортабельные лавочки. Всего на реализацию проекта было потрачено 17,7 миллиона рублей.