Парк «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре ждёт масштабное благоустройство

Как подчеркнул мэр Города юности Дмитрий Заплутаев, чтобы многолетняя мечта многих комсомольчан о благоустройстве «Строителя» сбылась, необходимо действовать оперативно и слаженно, ведь все работы должны быть выполнены до конца следующего года. При самом позитивном сценарии работы по благоустройству необходимо будет начать уже в марте — до этого времени нужно определиться с подрядчиком.