Родители нарушили права детей, выложив в Интернет кадры их жесткого «воспитания»

Всплыли подробности о скандале в первой школе Артёма (Приморский край), где учительница применяла грубые методы воздействия на семиклассников, а запись произошедшего попала в Интернет.
На кадрах видно, как педагог заклеивает учащимся рты скотчем и ударяет одного из них стулом по голове. Инцидент произошёл на уроке математики в 7 «В», сообщает телеграм-канал Amur Mash.
До этого, по словам сотрудников школы, подростки вели себя вызывающе, что и стало причиной применения «наказания». Учительница раньше работала инженером, позже прошла краткосрочную профессиональную переподготовку и уже несколько лет преподаёт, имея положительную характеристику по месту работы.
Детский омбудсмен Приморья указала, что конфликт между педагогом и несколькими родителями начался ещё в сентябре. Родители самостоятельно получили доступ к камерам наблюдения в классах и разместили записи в сети. Такие действия сочтены нарушением закона о персональных данных, поскольку видеоматериалы содержат изображения несовершеннолетних.
Прокуратура продолжает проверку обстоятельств произошедшего.
