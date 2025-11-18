Ричмонд
Россиянам объяснили причину тёплой погоды во многих частях страны

Синоптик Вильфанд: супертёплая погода установилась почти по всей России.

Источник: Комсомольская правда

Почти по всей России стоит теплая погода с температурами выше нормы. Исключения составляют некоторые районы Дальнего Востока. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На всей территории страны сейчас, исключая некоторые регионы Дальнего Востока, где трещат морозы, наблюдается супертеплая погода с температурами выше климатической нормы», — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.

Причина этой необычной погоды — теплые воздушные потоки, которые поступают к нам с юга Атлантики. Они движутся по краю циклона над морями у российских берегов, принося с собой небывалое тепло.

Например, в Красноярском крае сейчас почти на 16 градусов теплее обычного, и такая погода продержится всю неделю. Урал тоже бьет температурные рекорды, а в центральных регионах Европейской России тоже могут быть установлены новые максимумы.

Как ранее спрогнозировал Вильфанд, будущая зима в России будет с частыми оттепелями, но временами будут ударять морозы крепче минус 20 градусов.

