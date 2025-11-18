Ричмонд
Красноярцам рассказали, как продвигается строительство наццентра «Россия» (видео)

Сейчас идет отделка помещений, после чего рабочие приступят к оформлению экспозиционной зоны, где будут представлены достижения края.

Источник: Freepik

Губернатор Михаил Котюков рассказал, как продвигается строительство филиала национального центра «Россия» в Красноярске.

Со слов главы региона, строители уже завершили основные ремонтные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Сейчас идет отделка помещений, после чего рабочие приступят к оформлению экспозиционной зоны, где будут представлены достижения края.

«Уверен, что новое современное пространство станет центром притяжения для всех жителей и гостей края», — отметил Михаил Котюков.

Напомним, филиал национального центра «Россия» в Красноярске планируют открыть в декабре текущего года на базе «Галереи Енисей». Площадь филиала составит более 40 тыс. квадратных метров, здание будет поделено на зоны.

Во второй половине 2026-го там откроют креативную сцену «ТЮЗ + Индустрии». Соглашение об этом 13 ноября подписали представители театра и Сибирского института развития креативных индустрий.