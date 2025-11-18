Ричмонд
Казахстанец прошел в полуфинал Кубка мира по боксу

В Дели (Индия) идут четвертьфинальные поединки в рамках финального этапа Кубка мира по боксу. В них принимают участие казахстанские спортсмены, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В весовой категории до 70 кг за путевку в полуфинал бились боксер из Казахстана Нурбек Мурсал и представитель Кыргызстана Ихтияр Нишонов.

Поединок был напряженным и упорным: оба боксера действовали активно, стараясь навязать сопернику свою тактику. Во время боя Мурсал сумел лучше контролировать дистанцию и точнее работать в атаках, что в итоге и сыграло решающую роль.

По итогам трех раундов судьи отдали победу представителю Казахстана.

Так, Нурбек Мурсал вышел в полуфинал престижного турнира.

Ранее сообщалось о том, что Узбекистан лишил Казахстан «золота» Исламиады-2025.