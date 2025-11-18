Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненый боец ВС РФ помог освободить три опорных пункта ВСУ у Яблокова

После завершения операции штурмовая группа продолжила продвижение.

Источник: Аргументы и факты

Боец группировки войск «Восток», несмотря на полученное ранение, продолжил участие в штурмовых действиях и способствовал взятию трех укрепленных позиций украинских сил под Яблоково в Запорожской области. Об этом сообщил участник операции с позывным Решит, представляющий 114-й мотострелковый полк 127-й дивизии.

Военнослужащие проводили зачистку лесопосадки в районе населенного пункта, где он и получил ранение, однако раненый боец продолжил выполнение задачи и участвовал во взятии нескольких опорных пунктов противника.

После завершения операции штурмовая группа продолжила продвижение, а сам военнослужащий остался на месте, ожидая эвакуации.

Ранее в Запорожской области российские подразделения заняли господствующие высоты в окрестностях сел Веселое и Зеленый Гай под Гуляйполем.