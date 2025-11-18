Раненый боец ВС РФ помог освободить три опорных пункта ВСУ у Яблокова

Боец группировки войск «Восток», несмотря на полученное ранение, продолжил участие в штурмовых действиях и способствовал взятию трех укрепленных позиций украинских сил под Яблоково в Запорожской области. Об этом сообщил участник операции с позывным Решит, представляющий 114-й мотострелковый полк 127-й дивизии.
Военнослужащие проводили зачистку лесопосадки в районе населенного пункта, где он и получил ранение, однако раненый боец продолжил выполнение задачи и участвовал во взятии нескольких опорных пунктов противника.
После завершения операции штурмовая группа продолжила продвижение, а сам военнослужащий остался на месте, ожидая эвакуации.
Ранее в Запорожской области российские подразделения заняли господствующие высоты в окрестностях сел Веселое и Зеленый Гай под Гуляйполем.