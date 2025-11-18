Красноярская авиадиспетчер-красавица покорила жюри и зрителей на международном конкурсе: яркие фото девушки

Красноярская авиадиспетчер Ольга Асеева триумфально выступила на международном конкурсе «Авиа Мисс 2025», завоевав титул «Королевы зрительских симпатий». Яркая и талантливая участница представила в творческом номере свою версию «Авиации будущего», пригласив на сцену троих сыновей. Профессиональный путь Ольги Асеевой насчитывает 16 лет в авиации. Продолжая семейную династию, она работает диспетчером первого класса в Аэронавигации Центральной Сибири, отвечая за безопасность полетов. Ее дед был пилотом, бабушка — авиадиспетчером, а родители также связали жизнь с авиацией.