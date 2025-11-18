Сколько этнических казахов вернулось в Казахстан в 2025 году

С обретения независимости в Казахстан вернулись 1 млн 161,2 тыс. этнических казахов.
Этнические казахи возвращаются из Узбекистана (45,6%), Китая (42,3%), Туркменистана (4,1%), Монголии (2,9%), России (2,6%) и других стран (2,5%).
По состоянию на 1 ноября 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,6%, несовершеннолетние — 33,9%, пенсионеры — 8,5%.
Из числа кандасов трудоспособного возраста 15,2% имеют высшее образование, 28,2% — среднее специальное, 50,5% — общее среднее, 6,1% не имеют образования.
Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики, но власти определили для расселения трудодефицитные регионы: Акмолинскую, область Абай, Костанайскую, Павлодарскую, Атыраускую, Западно-, Восточно- и Северо-Казахстанскую области.
Квота приема кандасов в этих регионах на 2025 год составляет 2 309 человек, и по состоянию на 1 ноября 2025 года в них переселено 1 942 кандаса.
Кандасам, расселяющимся в трудодефицитных регионах, предоставляются субсидии на переезд и найм жилья.
С начала года различные меры поддержки были оказаны 1010 кандасам, включая трудоустройство на постоянную работу 313 человек.
Для повышения эффективности добровольного переселения внедрен сертификат экономической мобильности, который позволяет кандасам приобретать или строить жилье или покрывать часть первоначального взноса по ипотеке.
Кандасам безвозмездно выдается 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью, что способствует их интеграции и улучшению качества жизни.