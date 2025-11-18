Лицей из Хабаровска первым в регионе получил «Знак качества»

Рособрнадзор запустил проект «Знак качества для образовательных учреждений». Первым обладателем знака среди региональных учебных заведений стал хабаровский Лицей инновационных технологий, сообщает агентство «Хабаровский край сегодня».
Проект предусматривает два направления присвоения знаков качества.
Знак «Высокие образовательные достижения» знак присуждается учреждениям общего среднего образования, демонстрирующим стабильно высокие и объективные показатели успеваемости учащихся. Им отмечены 310 школ из 63 субъектов Российской Федерации, в том числе и Хабаровский лицей информационных технологий.
Знак «Высокая культура оценки результатов» получают школы, отличающиеся высоким уровнем объективности в выставлении отметок учащимся. По этому критерию знак присвоили 969 учебным заведениям.
— Для нас это стало большой неожиданностью и вместе с тем честью. Сейчас мы ждем официального подтверждения этого события. Уверена, что и педагогический состав, и лицеисты, и их родители тоже будут рады, — прокомментировала директор лицея инновационных технологий Виктория Полозова.
Лицей существует с 1992 года. За это время он выпустил немало детей, которые выбрали делом своей жизни информационные технологии. Бывшие лицеисты успешно поступают в ведущие вузы страны и зарубежья. В настоящее время в лицее обучается 500 детей с 5 по 11 класс. Основные направления, по которым ведется подготовка, — физика, математика, информатика.