Лицей из Хабаровска первым в регионе получил «Знак качества»

— Для нас это стало большой неожиданностью и вместе с тем честью. Сейчас мы ждем официального подтверждения этого события. Уверена, что и педагогический состав, и лицеисты, и их родители тоже будут рады, — прокомментировала директор лицея инновационных технологий Виктория Полозова.