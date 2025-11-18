Ричмонд
Иркутский городской форум молодежи пройдет с 28 по 30 ноября

Иркутск, НИА-Байкал — Иркутский городской форум молодежи состоится в девятый раз.

Источник: НИА Байкал

Он пройдет на базе пространства «Точка на Марата» с 28 по 30 ноября и будет объединен тематикой медиа, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Мероприятие рассчитано на горожан от 14 до 35 лет, которые стремятся получать навыки продвижения себя, профессионального дела, хобби.

«Цель форума — повышение уровня медиаграмотности молодежи. Планируется насыщенная программа. Она включает лекции, мастер-классы, решение кейсов, ежегодный конкурс социальных проектов, медиабаттл, обучение видеосъемке на примере моделей байкальского бренда. Завершится все квартирником», — прокомментировал начальник отдела молодежной политики администрации города Илья Токарев.

В рамках форума будет впервые запущена амбассадорская программа, где выступят активные молодые люди города.

Уточнить информацию о событии и участии в нем можно по телефону: 52−01−97.