Иркутский городской форум молодежи пройдет с 28 по 30 ноября

Он пройдет на базе пространства «Точка на Марата» с 28 по 30 ноября и будет объединен тематикой медиа, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Мероприятие рассчитано на горожан от 14 до 35 лет, которые стремятся получать навыки продвижения себя, профессионального дела, хобби.
«Цель форума — повышение уровня медиаграмотности молодежи. Планируется насыщенная программа. Она включает лекции, мастер-классы, решение кейсов, ежегодный конкурс социальных проектов, медиабаттл, обучение видеосъемке на примере моделей байкальского бренда. Завершится все квартирником», — прокомментировал начальник отдела молодежной политики администрации города Илья Токарев.
В рамках форума будет впервые запущена амбассадорская программа, где выступят активные молодые люди города.
Уточнить информацию о событии и участии в нем можно по телефону: 52−01−97.