Кабаны устроили ночной забег по улицам города в Хабаровском крае

Дикие свиньи чуть не попали под машины и напугали жителей.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае ночью жители Советской Гавани стали свидетелями необычного происшествия: по улицам носилась дикая семейка кабанов, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

По словам очевидцев, животные бегали по пересечению Мелькомбината и Объездной, едва не попав под колёса автомобилей. К утру кабаны скрылись и больше их не видели.

За два дня это уже второй случай появления диких свиней в населённых пунктах Дальнего Востока. В соседнем Приморье дикая хрюшка забрела на территорию школы в селе Милоградово. Сторож попытался её прогнать, но кабан напал. Мужчина увернулся от всех ударов, после чего животное убежало, осознав, что противник ему не по зубам.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными, особенно в ночное время.