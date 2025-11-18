Кабаны устроили ночной забег по улицам города в Хабаровском крае

За два дня это уже второй случай появления диких свиней в населённых пунктах Дальнего Востока. В соседнем Приморье дикая хрюшка забрела на территорию школы в селе Милоградово. Сторож попытался её прогнать, но кабан напал. Мужчина увернулся от всех ударов, после чего животное убежало, осознав, что противник ему не по зубам.