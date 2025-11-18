Ричмонд
В Тайшете изъяли партию поддельного товара на 60 тысяч рублей

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Тайшетская транспортная прокуратура провела проверку в одном из магазинов города. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, правоохранители нашли и изъяли контрафактную продукцию с незаконно нанесенными товарными знаками известного бренда. Общая стоимость изъятых товаров составила более 60 тысяч рублей.

— Продавец не смог представить документы, подтверждающие право на использование этих товарных знаков, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей с конфискацией всей поддельной продукции.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в парке «Таёжные бульвары» Саянска неизвестные повредили деревянную скульптуру олененка из композиции «Оленята». Поврежденный элемент пришлось убрать.