В Тайшете изъяли партию поддельного товара на 60 тысяч рублей

Тайшетская транспортная прокуратура провела проверку в одном из магазинов города. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, правоохранители нашли и изъяли контрафактную продукцию с незаконно нанесенными товарными знаками известного бренда. Общая стоимость изъятых товаров составила более 60 тысяч рублей.