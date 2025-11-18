Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили увеличение случаев обмана с купли-продажей недвижимости

Юрист Голышев: недочёты в законе стали причиной отмены сделок продавцами квартир.

Источник: Комсомольская правда

Юридические недоработки в правилах купли-продажи недвижимости обернулись реальными сложностями. Так, суды все чаще отменяют сделки, заставляя новых владельцев расставаться с квартирами в пользу старых. О способах выхода из правового тупика рассказал «Прайму» юрист Вадим Голышев.

«В последнее время в СМИ нередко всплывают случаи возврата жилых помещений продавцам, не способным вернуть полученные деньги покупателям и утверждающим, что продавали квартиру под влиянием мошенников», — пояснил юрист.

Как отметил Голышев, негативное влияние этого тренда на рынок вторичной недвижимости становится все ощутимее, а потому законодателям следует оперативно принять соответствующие меры. При этом эксперт не сомневается, что решение проблемы существует и должно быть найдено в кратчайшие сроки.

Например, «Комсомольская правда — Якутия» на днях сообщал, что по итогам рассмотрения громкого дела о продаже квартиры Верховный суд Якутии вынес окончательное решение, отказав пенсионерке в удовлетворении иска. Женщина утверждала, что стала жертвой мошенников и под их давлением не понимала значения своих действий при заключении сделки.