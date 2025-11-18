Россиянам объяснили увеличение случаев обмана с купли-продажей недвижимости

Как отметил Голышев, негативное влияние этого тренда на рынок вторичной недвижимости становится все ощутимее, а потому законодателям следует оперативно принять соответствующие меры. При этом эксперт не сомневается, что решение проблемы существует и должно быть найдено в кратчайшие сроки.