Россиянам объяснили увеличение случаев обмана с купли-продажей недвижимости

Юридические недоработки в правилах купли-продажи недвижимости обернулись реальными сложностями. Так, суды все чаще отменяют сделки, заставляя новых владельцев расставаться с квартирами в пользу старых. О способах выхода из правового тупика рассказал «Прайму» юрист Вадим Голышев.
«В последнее время в СМИ нередко всплывают случаи возврата жилых помещений продавцам, не способным вернуть полученные деньги покупателям и утверждающим, что продавали квартиру под влиянием мошенников», — пояснил юрист.
Как отметил Голышев, негативное влияние этого тренда на рынок вторичной недвижимости становится все ощутимее, а потому законодателям следует оперативно принять соответствующие меры. При этом эксперт не сомневается, что решение проблемы существует и должно быть найдено в кратчайшие сроки.
Например, «Комсомольская правда — Якутия» на днях сообщал, что по итогам рассмотрения громкого дела о продаже квартиры Верховный суд Якутии вынес окончательное решение, отказав пенсионерке в удовлетворении иска. Женщина утверждала, что стала жертвой мошенников и под их давлением не понимала значения своих действий при заключении сделки.