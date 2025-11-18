Свердловский СКР выступил за запрет использования самокатов в регионе

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, с 2023 года в регионе зарегистрировано 389 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), по фактам травмирования жителей возбуждено пять уголовных дел. Как считают в областном Следкоме, оказание услуг по прокату самокатов создает опасность для жизни и здоровья граждан на дорогах, кикшеринги не могут в полной мере обеспечить безопасность, а меры по ограничению скорости должного результата не принесли. При этом в Перми еще в 2020 году исключили возможность использования СИМ, запретив их размещать на велопарковках в центре города и на магистралях. Это было сделано в рамках утверждения правил благоустройства Перми.