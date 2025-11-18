Главную ёлку Хабаровского края собирают из 1,5 тысяч веточек

Однако сейчас бригада в начале пути, но попробуй перебери и распуши около 1,5 тысяч еловых веток, да еще и на морозе! Хотя сами создатели новогоднего настроения особого дискомфорта не ощущают. Говорят, и одежда теплая, да и погреться всегда можно. А вот в снежную погоду, которая была на днях, работать, напротив, сложнее — когда в глазах рябят снежинки, ударяясь в лицо с холодным ветром, труднее вкручивать конструкцию.