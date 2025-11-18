Главную ёлку Хабаровского края собирают из 1,5 тысяч веточек

К наступающему Новому году начали постепенно украшать крупнейший город Дальнего Востока. Так, один из главных символов праздника уже установили на площади имени Ленина в Хабаровске — на монтаж металлического каркаса потребовалось несколько дней. Теперь будущей елке осталось добавить «пушистости». И, как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», специалисты как раз приступили к водружению колючих веточек на свои места.
— Вот здесь, в каркасе есть небольшие отверстия, куда как раз мы и устанавливаем ветки, — демонстрирует процесс работы представитель подрядной организации, занятый в оформлении новогоднего городка. — Эта работа уже, конечно, легче, чем сборка каркаса. В некотором плане медитативная.
Однако сейчас бригада в начале пути, но попробуй перебери и распуши около 1,5 тысяч еловых веток, да еще и на морозе! Хотя сами создатели новогоднего настроения особого дискомфорта не ощущают. Говорят, и одежда теплая, да и погреться всегда можно. А вот в снежную погоду, которая была на днях, работать, напротив, сложнее — когда в глазах рябят снежинки, ударяясь в лицо с холодным ветром, труднее вкручивать конструкцию.
— Основные работы нам необходимо завершить до 1 декабря. Монтаж елки, высотой около 20 метров, — это лишь несколько десятков процентов от общего плана. Ведь нам нужно также установить конструкции на фонтаны, провести электрику, чтобы все горело огнями, развесить игрушки.