Как казахстанская модель Алина Мухамедгалиева покорила подиумы Азии и попала в Vogue

Выросшая в Талшике, она уже работает с международными брендами и недавно снялась для корейского журнала Vogue. В интервью для El.kz Алина рассказала о первых шагах, конкуренции и жизни в азиатских мегаполисах.
— Когда вы впервые почувствовали, что модельная профессия — это «ваше»?
— На первых съёмках я действительно чувствовала себя комфортно, мне нравилась атмосфера, творческий процесс, возможность раскрывать себя по-разному и для меня комфорт это показатель того, что я нахожусь на своем месте.
Но со временем, взрослея и лучше узнавая себя, я поняла, что мои интересы меняются. Сейчас я смотрю на профессию иначе, и это абсолютно нормально. Тем не менее моделинг дал мне огромный опыт, дисциплину, уверенность в себе и открыл много возможностей за, что я благодарна!
— Если вспомнить себя из Талшика, какая вы были, и как изменились?
— Если вспомнить себя из Талшика, я не могу сказать, что сильно изменилась. Во мне всегда были дисциплина, уверенность и трудолюбие — эти качества были с самого детства. У меня уже тогда была мечта попасть в журнал, только я представляла это иначе: думала, что буду работать редактором или дизайнером. Со временем изменилась не я, а скорее направление, в котором я реализую свои творческие желания.
— Есть ли фраза или человек, который однажды подтолкнул вас вперёд?
— Мне ещё в детстве часто говорили, что я будущая модель, но тогда я совсем не воспринимала это всерьёз — казалось, что это просто комплимент. Позже я встретила свою подругу Бибигуль, которая сейчас мне как сестра уже, она мне сказала, что у меня модельные черты и мы даже вместе сходили на фотосессию! Но даже после этого я снова благополучно забыла об этой идее и никак её не развивала. Наверное, мне нужно было немного повзрослеть, чтобы услышать эти слова по другому.
— Большая ли конкуренция в Азии среди моделей?
— Да, конкуренция в Азии действительно очень большая, особенно если ты сама азиатка.
— Вы прошли жёсткий кастинг в японский Vogue. Что почувствовали, когда узнали, что вас взяли?
— Не могу сказать, что этот кастинг показался мне особенно жёстким. Я восприняла его как обычный рабочий процесс один из многих. Тем более я уже работала с Vogue в Корее. Когда пришёл ответ, мне было приятно, но без эйфории, со временем ко всему привыкаешь. Для меня это, в первую очередь, работа, интересно и вдохновляюще, но все же работа.
— Что вас больше всего удивило в японской рабочей культуре моделей?
— В Японии всё работает так: расписание всегда чёткое, все приходят заранее, и каждый человек на площадке знает свою роль.
К моделям относятся с уважением, постоянно благодарят, культура создаёт ощущение спокойствия и безопасности.
— Есть ли backstage-момент со съёмок Vogue, который вы никогда не забудете?
— Наверное, момент, когда мне принесли образ из архивного — или винтажного Chanel. Когда видишь такие вещи вживую, чувствуешь их историю и ценность.
— Какие внутренние качества помогли вам выйти на международный уровень?
— Уверенность в себе, дисциплина и упорство, и наверное смелость! Это качества, которые ведут меня вперед и я всегда говорю: смелость города берет.
— В мире моды много давления. Как вы сохраняете психическое здоровье?
— Со временем привыкаешь к отказам — это часть работы, и их действительно очень много. Чтобы сохранить баланс, важно иметь разные хобби и интересы: для меня это социальные сети, YouTube, изучение языков — они помогают смещать фокус и отвлекаться. Кроме того, важно здраво оценивать свои возможности в моделинге и при этом любить себя. Только так можно не навредить ни психическому, ни физическому здоровью, и продолжать получать удовольствие от работы.
— Поддерживает ли вас семья?
— Моя семья и мой жених — самая большая поддержка. С самого начала они верили в меня, гордились моим выбором и радуются моим успехам порой даже больше чем я сама.
С их поддержкой я чувствую, что могу достигать любых целей.
— Что в Японии вдохновляет вас больше всего?
— Люди здесь внимательные, вежливые и уважительно относятся к чужому пространству и труду.
А сама атмосфера Токио — сочетание спокойствия и движения, старого и нового, традиций и современных трендов.
И такие контрасты не могут не удивлять.
— Чувствуете ли вы ответственность, став ролевой моделью для девушек из маленьких городов?
— Для меня это большая честь и радость. Я понимаю, что мой путь и мой опыт могут вдохновлять других, показывать, что мечты можно реализовать, даже если ты из маленького города. Конечно, это накладывает определённую ответственность, ведь важно показывать честный, трудолюбивый и стойкий пример, не только успехи, но и путь, который к ним ведёт, что я и стараюсь транслировать в социальных сетях.
— О чём вы мечтаете дальше?
— Хочу сконцентрироваться на блоге, развивать себя как инфлюенсера и продолжать вдохновлять девушек.
— Что для вас счастье?
— Для меня счастье — это семья, любовь и занятие любимым делом.
— Какие страхи вы преодолели благодаря работе модели?
— Я научилась выходить из зоны комфорта, пробовать новое и быть увереннее в себе не только на работе, но и в жизни.
— Какая самая смелая цель на ближайшие 5 лет?
— Развить блог до уровня крупного проекта, стать влиятельным инфлюенсером и создавать контент, который действительно вдохновляет девушек.