Как казахстанская модель Алина Мухамедгалиева покорила подиумы Азии и попала в Vogue

— Мне ещё в детстве часто говорили, что я будущая модель, но тогда я совсем не воспринимала это всерьёз — казалось, что это просто комплимент. Позже я встретила свою подругу Бибигуль, которая сейчас мне как сестра уже, она мне сказала, что у меня модельные черты и мы даже вместе сходили на фотосессию! Но даже после этого я снова благополучно забыла об этой идее и никак её не развивала. Наверное, мне нужно было немного повзрослеть, чтобы услышать эти слова по другому.