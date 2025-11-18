Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, сколько продлится отключение света в Октябрьском районе Иркутска 18 ноября 2025

Свет отключили в Октябрьском районе Иркутска 18 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 18 ноября 2025 года произошло около 11:10 утра по местному времени. Информация об этом появилась в канале «Свет 38».

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 18 ноября 2025.

— Под отключение попала часть домов на улицах 25 Октября, 4-я Советская, Байкальская, Борцов Революции, Грязнова, Коммунаров, Красных Мадьяр, Лапина, Лебедева-Кумача, Парковая, Партизанская, Пискунова, Седова, Советская, Трилиссера, Щетинкина, — уточняют специалисты.

Бригада уже выехала на место, чтобы выяснять и устранить причину. Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 18 ноября 2025 года ориентировочно продлится до 15:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что без электричества остались и другие районы города. Причина — неотложные работы на сетях.