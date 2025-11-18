Омский «Авангард» сыграет с «Ладой»: ждать ли нового успеха

После игры в Нижнем Новгороде «Авангард» 18 ноября встретится с еще одним соперником на Волге. В Тольятти он поборется с «Ладой», ныне занимающей в конференции «Запад» 10-е место.
Встречу на ТВ покажет «12-й канал», начало в 21:00 по Омску.
Напомним, «Торпедо» наша команда уверенно одолела 6:2. С «Ладой» «ястребы» в чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ играли 99 раз, где омичи 49 раз побеждали, в 40 матчах уступали, 10 раз сводили дело к ничьей. Соотношение забитых и пропущенных голов составляет 260:255 в пользу «Авангарда».
В прошлом сезоне команды сыграли четырежды, в тех матчах по два раза выиграли и сибиряки, и автозаводцы.
У букмекеров расклад на игру следующий: при ставке на победу гостей в основное время на каждый один рубль можно выиграть 1,58. А вот в такую же победу конторы почти не верят, тут коэффициент 6,08. На ничью в основное время принимают ставки с показателем 4,88. На успех «ястребов» в раскладе с овертаймом и буллитами в том числе коэффициент 1,34, для «Лады» то же самое — 3,45.
На этом матче у «Авангарда» завершится первая часть длинного выезда в пять игр. После нее он вернется в Омск, уже откуда начнет часть вторую, там ему предстоят встречи в Астане, Нижнекамске и Магнитогорске.