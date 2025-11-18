Переговоры с Россией по украинскому урегулированию в США отошли на второй план

Администрация президента Дональда Трампа продолжает вести работу над переговорами с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника США сообщает Reuters.
«Белый дом продолжает работать над переговорами с РФ об окончании конфликта», -заявил собеседник агентства.
Вместе с тем, тема украинского урегулирования перестала быть первостепенной задачей из-за большого числа происходящих событий. Но все же «определенная работа» идет.
Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь сделал заявление по украинскому конфликту. Глава Белого дома выразил надежду на скорое окончание кризиса, напомнив, что ему удалось закончить уже восемь войн по всему миру.