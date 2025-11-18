Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры с Россией по украинскому урегулированию в США отошли на второй план

Reuters: США продолжают работать над переговорами с Россией по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента Дональда Трампа продолжает вести работу над переговорами с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника США сообщает Reuters.

«Белый дом продолжает работать над переговорами с РФ об окончании конфликта», -заявил собеседник агентства.

Вместе с тем, тема украинского урегулирования перестала быть первостепенной задачей из-за большого числа происходящих событий. Но все же «определенная работа» идет.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь сделал заявление по украинскому конфликту. Глава Белого дома выразил надежду на скорое окончание кризиса, напомнив, что ему удалось закончить уже восемь войн по всему миру.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше