Стало известно, когда пройдут похороны художника Булатова: его прах доставят в Москву

Прах художника Эрика Булатова захоронят в Москве не раньше весны 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Известный российский художник Эрик Булатов скончался во Франции 9 ноября. Ему было 92 года. Церемония прощания с художником уже прошла в Париже. Прах Эрика Булатова перевезут в Москву для похорон весной 2026 года, пишет ТАСС.

Известно, что транспортировка будет возможна не раньше апреля-мая. Никаких подробностей не сообщается.

«Прах Эрика Булатова перевезут и захоронят не раньше, чем в апреле — мае следующего года», — оповестил собеседник агентства.

Как рассказали друзья семьи творца, художник скончался во французской больнице из-за эмфиземы легких. Он находился в медучреждении в течение трех дней. Здоровье Эрика Булатова ухудшилось в последний год жизни. Художник известен своими дорогостоящими картинами. Их покупали в России и за рубежом.