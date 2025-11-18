Стало известно, когда пройдут похороны художника Булатова: его прах доставят в Москву

Как рассказали друзья семьи творца, художник скончался во французской больнице из-за эмфиземы легких. Он находился в медучреждении в течение трех дней. Здоровье Эрика Булатова ухудшилось в последний год жизни. Художник известен своими дорогостоящими картинами. Их покупали в России и за рубежом.