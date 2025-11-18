Стоматолог назвала опасные для здоровья симптомы во рту

Язвочки чаще всего появляются после травмы (прикуса, острого края пломбы или щетки) и заживают за 7−10 дней. Если язва не проходит более двух недель, становится плотной, безболезненной или неровной по краям, это повод насторожиться. Особенно опасно, если подобное наблюдается у курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем: это может быть признаком предраковых изменений, предупредила эксперт.