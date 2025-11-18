Ричмонд
Стоматолог назвала опасные для здоровья симптомы во рту

Белый налет, язвочки, кровоточивость или подвижность зубов — всё это может быть не просто следствием плохой гигиены, а признаком болезни. Об этом 18 ноября рассказала «Известиям» врач-пародонтолог, стоматолог и эксперт компании REVIXAN Анастасия Кардакова.

Источник: Freepik.com

По словам специалиста, тонкий налет на языке утром — вариант нормы: он появляется из-за сухости или остатков пищи. Но, если налет плотный, творожистый, сопровождается жжением и неприятным запахом, это может указывать на грибковую инфекцию (оральный кандидоз).

«При попытке снять налет, он частично уходит, а под ним — воспаленная поверхность. Важно не чистить язык до крови, а показаться врачу», — объяснила специалист.

Язвочки чаще всего появляются после травмы (прикуса, острого края пломбы или щетки) и заживают за 7−10 дней. Если язва не проходит более двух недель, становится плотной, безболезненной или неровной по краям, это повод насторожиться. Особенно опасно, если подобное наблюдается у курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем: это может быть признаком предраковых изменений, предупредила эксперт.

Кроме того, кровоточивость десен — всегда сигнал воспаления. Прекращать чистку нельзя. Наоборот, нужно улучшить уход и показаться стоматологу. Врач подберет щадящую гигиену и при необходимости назначит фотодинамическую терапию — безопасный способ снизить бактериальную нагрузку и воспаление. Если кровоточивость сопровождается запахом, отечностью, подвижностью зубов, это может быть пародонтит.

«Пациенты часто пропускают тревожные сигналы, потому что нет боли. Кариес и воспаление десен могут развиваться бессимптомно, поэтому человек считает, что всё в порядке. Привыкание к кровоточивости или неприятному запаху — частая ошибка», — отметила врач.

Чтобы не доводить до серьезных диагнозов, стоматолог советует проходить профосмотр каждые шесть месяцев, а при наличии брекетов, имплантов или хронических заболеваний — каждые три-четыре. Современные методы диагностики, включая фотопротокол слизистой и интраоральные камеры, помогают заметить изменения еще до появления симптомов.

Ранее, 12 сентября, врач-терапевт и генеральный директор стоматологической клиники OrthoLike Ольга Жук рассказала о последствиях сужения верхней челюсти у детей. По словам эксперта, оно может привести к целому ряду осложнений, таких как скученность зубов, неправильный прикус, проблемы с дыханием, а также нарушения с мозговым кровообращением из-за недостаточного кислородоснабжения.