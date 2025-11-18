Дибров против шантажистов: историю со скандальным видео оценили эксперты

«Действительно, у нас в стране 90-х и 2000-х было большое количество людей, так называемых решал, которые брались за решение любых вопросов. В том числе, у них были выходы и на прессу, и, соответственно, они везде могли подсветить или, наоборот, затушить некую информацию. Я вполне допускаю, что то видео, которое было снято, могло оказаться у таких людей, которые по аналогии, между прочим, с господином Смоловым, который, значит, учинил драку в “Кофемании” и его тоже шантажировали. В его истории речь шла не только о видео, а в целом о том, что если он заплатит, то та сторона, которая себя считает потерпевшей, не будет писать заявление, заберет его и так далее», — рассказал эксперт.