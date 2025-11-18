Дибров против шантажистов: историю со скандальным видео оценили эксперты

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров оказался в центре внимания общественности после публикации скандальных кадров, на которых он появляется в общественном месте в весьма неприглядном виде. В свое оправдание знаменитость заявил, что стал жертвой шантажа со стороны группы лиц. В беседе с aif.ru ситуацию разобрали эксперты.
Версия с шантажом имеет под собой основания.
Юрист Иван Соловьев подтвердил, что вероятность шантажа крайне высока.
«Действительно, у нас в стране 90-х и 2000-х было большое количество людей, так называемых решал, которые брались за решение любых вопросов. В том числе, у них были выходы и на прессу, и, соответственно, они везде могли подсветить или, наоборот, затушить некую информацию. Я вполне допускаю, что то видео, которое было снято, могло оказаться у таких людей, которые по аналогии, между прочим, с господином Смоловым, который, значит, учинил драку в “Кофемании” и его тоже шантажировали. В его истории речь шла не только о видео, а в целом о том, что если он заплатит, то та сторона, которая себя считает потерпевшей, не будет писать заявление, заберет его и так далее», — рассказал эксперт.
Юрист отметил, что криминальным элементам шантаж публичных людей достаточно выгоден.
«Скорее всего, помимо тех историй, которые есть в огласке, есть те случаи, которые остались неизвестны широкому кругу, и где, скорее всего, люди публичные платили за некую порочащую их информацию», — уточнил он.
Соловьев обратил внимание на то, что заявив о шантаже, Дибров признал, что видео подлинное.
«Он сказал про шантаж, он признал, что действительно такое было. И те действия, которые он, продемонстрировал, имели место в реальности», — сказал эксперт.
При этом юрист обратил внимание на то, что заявление о шантаже Дибров может использовать в свою пользу.
"Я вполне допускаю, что советники, друзья господина Диброва подсказали ему такой путь, придумать, что некие люди его шантажировали, отвлечь внимание людей на другой объект, сделать из человека, который нарушил закон, жертву. Если шантаж имел место, то, очевидно, ему нужно написать соответствующее заявление, по которому будет проведена соответствующая проверка, — добавил собеседник издания.
Как шантажисты могли получить скандальное видео?
Михаил Игнатов, опытный криминалист, предложил собственное видение произошедшего. По его версии, видеоролик попал в руки злоумышленников совершенно случайно.
«Видео сделал случайный свидетель. Скорее всего, там сидела группа какая-то, которая снимала всех подъезжающих на эту вечеринку. И тут им, так сказать, повезло с Дибровым, который появился в пикантном виде. И вот неизвестные получили эксклюзивные кадры», — объяснил он.
Криминалист обратил внимание на то, что известные люди нередко становятся жертвами шантажистов из-за пикантных видео. Так, несколько лет назад в подобной истории оказался футболист Артем Дзюба.
«Если в ситуации с Дзюбой он сам снимал себя на видео, а потом кто-то из хакеров у него это видео похитил или распространил человек, которому футболист отправил видео, то Дибров подставил себя сам», — отметил эксперт.
Сколько запросили шантажисты за видео?
Стоимость компромата, как объяснил Игнатов, шантажисты оценивают, ориентируясь на множество факторов. Они могут запросить от 100 тысяч рублей до 100 тысяч долларов и выше.
«Все зависит от объекта, от его значимости, от его положения в обществе и других факторов. У Диброва могли и миллион, и пять миллионов попросить, могли и какую-то другую сумму, которую, по мнению шантажистов, он может потянуть. Прикинули, посчитали, что есть у Диброва, где живет, какое имущество, транспорт, какой у него примерный гонорар за передачу. Посчитали, умножили, разделили и получили в итоге сумму», — объяснил эксперт.
Мог ли Дибров откупиться от шантажистов?
По мнению Игнатова, даже если бы Дибров решился заплатить, то это его бы не спасло от публичного скандала.
«Шантажисты, получив деньги, на этом не успокаиваются. Они кому-нибудь все равно это видео продадут, даже если им заплатили выкуп. Им кажется мало полученной суммы, и они потом за хорошие деньги передают компромат», — сказал он.
По мнению Игнатова, Диброву при попытке шантажа стоило обратиться в полицию.
«Правильным решением для Диброва в ситуации с шантажом скандальным видео было бы обратиться в полицию и также действовать по схеме, которую укажут ему оперативные сотрудники. Если бы он обратился, то шантажисты были бы задержаны», — объяснил эксперт.