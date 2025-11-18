Ричмонд
МАРТ установил единую максимальную цену на картофель в Беларуси

МАРТ сказал, сколько будет стоить картофель в Беларуси в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ установил единую максимальную цену на картофель в Беларуси. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучила заместитель главы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич.

По ее словам, стоимость картофеля регулируется постановлением № 713, в котором установлена надбавка 30%. Однако цену формирует производитель и уже к этой стоимости торговля может добавить 30%, пояснила замглавы МАРТ.

Светлана Короткевич добавила, что в рамках нынешних условий работы в рамках государственного заказа, Министерство сельского хозяйства определило отпускные цены, а МАРТ установил максимально предельные цены.

— Соответственно, в межсезонный период для картофеля с 15 ноября текущего года по 31 мая 2026 года, условно, на картофель будет пока одна цена — 1,07 в рознице. Она может быть меньше, — подчеркнула заместитель главы МАРТ Беларуси.

