NTV: Немецкий туристы в Стамбуле могли погибнуть от фосфида алюминия

Семья туристов из Германии, скончавшаяся в Стамбуле, предположительно, отравилась фосфидом алюминия, для которого не существует антидота. Как сообщает телеканал NTV, криминалисты установили, что незадолго до появления симптомов отравления в отеле проводилась дезинсекция от клопов.
Существует версия, что вещество, содержащееся в инсектициде — фосфид алюминия — могло попасть в номер семьи через вентиляцию в ванной, что привело к отравлению.
Кроме того, выяснилось, что сотрудник компании, проводившей дезинсекцию, не имел необходимых сертификатов для проведения подобных работ, говорится в материале.
Семья, прилетевшая из Германии, остановилась в отеле в районе Фатих. 15 ноября стало известно, что родители и двое детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Спасти детей и их мать не удалось. Отец изначально находился в реанимации, но, 17 ноября стало известно, что врачи не смогли спасти и его. В ходе расследования были задержаны четыре человека, включая продавца мидий, владельца ресторана и человека, связанного с продажей рахат-лукума.