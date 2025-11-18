NTV: Немецкий туристы в Стамбуле могли погибнуть от фосфида алюминия

Семья, прилетевшая из Германии, остановилась в отеле в районе Фатих. 15 ноября стало известно, что родители и двое детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Спасти детей и их мать не удалось. Отец изначально находился в реанимации, но, 17 ноября стало известно, что врачи не смогли спасти и его. В ходе расследования были задержаны четыре человека, включая продавца мидий, владельца ресторана и человека, связанного с продажей рахат-лукума.