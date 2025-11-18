Чмут: Киев оказался в условиях поражения, переговоры возможны не раньше апреля

Киев окажется в условиях поражения, если сейчас решится вести переговоры с Москвой. Об этом заявил военный аналитик Тарас Чмут в интервью «УТ-2».
По его словам, переговоры могут возобновиться в апреле, если Украина сможет пережить предстоящую зиму.
Чмут отметил, что если бы Киев пошел на мирное урегулирование до зимы — в условиях разрушенной энергетической инфраструктуры, нарастающего кризиса доверия к власти и сложной обстановки для армии на фронте — Москва выставила бы «жесткие условия».
— Сейчас переговорного окна нет. Сейчас ужасные для нас условия, фактически, поражения. Потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система, — заявил аналитик в ходе интервью, которое доступно на YouTube.
Депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко* в Верховной раде в 10 ноября объявили о том, что начали процедуру отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства. Это произошло на фоне скандала вокруг бизнесмена и совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича, который является одним из ближайших соратников нынешнего главы украинского государства Владимира Зеленского.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.