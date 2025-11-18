Четыре региона России озеленят благодаря помощи коллекторов

Проект «Посади лес» — краудфандинговая инициатива «Движения ЭКА», реализуемая с 2015 года. За время работы программы, по данным организаторов, в 58 регионах России было высажено свыше 4,3 млн деревьев при участии более 15 тысяч человек. Согласно отчетам, посадки позволили компенсировать около 716 тысяч тонн углекислого газа и восстановить более 1,2 тысячи гектаров леса.