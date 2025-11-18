Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года, по подсчетам ТАСС, составили почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными.
Согласно данным, полученным от Генерального штаба ВС РФ и Министерства обороны РФ, на начало 2025 года потери ВСУ превысили миллион военных. Российское военное ведомство также сообщает, что в 2025 году Киев потерял более 450 тысяч человек убитыми и ранеными, передает ТАСС.
Ранее командир Вооруженных сил Украины рассказал, что украинские войска несут большие потери и сталкиваются с проблемами при использовании оборудования Североатлантического альянса.
ВСУ не эвакуируют тела погибших военных из Купянска в Харьковской области. Об этом 10 ноября сообщили в российских силовых структурах.
Также сообщалось, что солдаты ВСУ расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ. Помимо этого, стало известно, что на Украине в октябре текущего года был установлен новый рекорд по дезертирству в армии: из ВСУ сбежали 21 602 человека. Эта цифра основана на заявлении офицера ВСУ Игоря Луценко, который подтвердил, что именно такое количество военнослужащих самовольно покинуло свои части в прошлом месяце. По его словам, из армии Украины «каждые две минуты уходит один человек».