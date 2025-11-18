Также сообщалось, что солдаты ВСУ расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ. Помимо этого, стало известно, что на Украине в октябре текущего года был установлен новый рекорд по дезертирству в армии: из ВСУ сбежали 21 602 человека. Эта цифра основана на заявлении офицера ВСУ Игоря Луценко, который подтвердил, что именно такое количество военнослужащих самовольно покинуло свои части в прошлом месяце. По его словам, из армии Украины «каждые две минуты уходит один человек».