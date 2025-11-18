Ричмонд
В Самаре движение ограничат на 5 перекрестках из-за ремонта путей трамвая

Администрация Самары сообщает о начале планового ремонта трамвайных путей в местах их пересечения с проезжими частями. Как уточнили в мэрии, работы будут проводиться в ночное время — с 23:00 до 05:00, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Источник: Иван Носков в Telegram

График работ по перекресткам:

17 ноября работы прошли на ул. Ташкентская в районе бывшего ТЦ «Колизей»;

с 19 на 20 ноября — переезд у остановки «СОКБ имени Середавина»;

с 22 на 23 ноября — переезд у остановки «Лесная»;

с 27 на 28 ноября — пересечение ул. Ташкентской и Силина;

со 2 на 3 декабря — пересечение ул. Ново-Вокзальной и Нагорной.

Важно отметить, что ремонтные работы не затронут движение самого трамвайного транспорта. Все работы запланированы на время, когда вагоны проходят предрейсовую подготовку в депо.

Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчики завершат все работы до конца декабря. При благоприятных погодных условиях сроки могут быть сокращены — возможно, удастся закончить уже в первой декаде декабря.

Водителям личного транспорта рекомендуется заранее планировать маршруты движения в указанные даты и выбирать альтернативные пути объезда. Ограничения коснутся только проезда через переезды в указанное время, движение по смежным улицам будет осуществляться в обычном режиме.