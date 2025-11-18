В Самаре движение ограничат на 5 перекрестках из-за ремонта путей трамвая

График работ по перекресткам:
17 ноября работы прошли на ул. Ташкентская в районе бывшего ТЦ «Колизей»;
с 19 на 20 ноября — переезд у остановки «СОКБ имени Середавина»;
с 22 на 23 ноября — переезд у остановки «Лесная»;
с 27 на 28 ноября — пересечение ул. Ташкентской и Силина;
со 2 на 3 декабря — пересечение ул. Ново-Вокзальной и Нагорной.
Важно отметить, что ремонтные работы не затронут движение самого трамвайного транспорта. Все работы запланированы на время, когда вагоны проходят предрейсовую подготовку в депо.
Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчики завершат все работы до конца декабря. При благоприятных погодных условиях сроки могут быть сокращены — возможно, удастся закончить уже в первой декаде декабря.
Водителям личного транспорта рекомендуется заранее планировать маршруты движения в указанные даты и выбирать альтернативные пути объезда. Ограничения коснутся только проезда через переезды в указанное время, движение по смежным улицам будет осуществляться в обычном режиме.