Рубио: Билет на ЧМ-2026 по футболу не гарантирует получение американской визы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наличие билета на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года не является американской визой и не гарантирует въезд в страну, но предоставляет право на ускоренное рассмотрение визовой заявки. Выступая на заседании рабочей группы по подготовке чемпионата мира в Белом доме, он пояснил, что проверка для владельцев билетов будет проводиться по стандартной процедуре.