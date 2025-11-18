Заказавшему тестостерон из Индии красноярцу грозит срок

Операцию провели совместно с управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и другими правоохранительными ведомствами. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество представляет собой модифицированную форму тестостерона и относится к категории запрещенных к ввозу в Россию.