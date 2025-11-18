Заказавшему тестостерон из Индии красноярцу грозит срок

Сотрудники Красноярской таможни перехватили международную посылку с запрещенным веществом, которую пытались доставить в город из Индии. В бандероли, адресованной 35-летнему красноярцу, находилось почти 450 граммов сильнодействующего вещества — тестостерона энантата.
Операцию провели совместно с управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и другими правоохранительными ведомствами. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество представляет собой модифицированную форму тестостерона и относится к категории запрещенных к ввозу в Россию.
В отношении получателя посылки возбуждено уголовное дело о контрабанде. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он дал обязательство являться по вызовам следствия. Изъятое вещество направлено на дополнительное исследование.