Живущий в консульстве в Австралии россиянин Бойков пожаловался на ограничения

Известный в соцсети X блогер Семен Бойков, которого знают как «Австралийского казака», пожаловался на тяжелые условия жизни в консульстве России в Австралии. Об этом сообщили в ABC. Он утверждает, что фактически заперт в комнате, почти не может передвигаться по зданию и сталкивается с запретами на посещения и церковные обряды.