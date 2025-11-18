Живущий в консульстве в Австралии россиянин Бойков пожаловался на ограничения

Известный в соцсети X блогер Семен Бойков, которого знают как «Австралийского казака», пожаловался на тяжелые условия жизни в консульстве России в Австралии. Об этом сообщили в ABC. Он утверждает, что фактически заперт в комнате, почти не может передвигаться по зданию и сталкивается с запретами на посещения и церковные обряды.
По словам Бойкова, ему не разрешают крестить сына в консульстве и не пускают священника. Он считает, что его пытаются выгнать, но сам покидать здание не собирается. Он настаивает, что лучше останется там, чем снова попадет в австралийскую тюрьму.
Его заявления прозвучали после отказа консула допустить к нему депутата Джона Раддика, который просил о встрече и говорил о необходимости смягчения условий. Раддик объяснил, что давно знаком с Бойковым и поддерживал его на публичных акциях.
По данным издания, Бойков укрылся в консульстве после ордера на его арест по делу о нападении на пожилого мужчину. До этого он провел четыре месяца в тюрьме за нарушение постановления суда о сокрытии имени священника, осужденного за домогательства к детям.
Ранее стало известно, что генеральное консульство России в Марселе, на которое в феврале напали проукраинские активисты, осталось без охраны по решению местных властей.