Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу в матче НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз». После гола 40-летний форвард установил новый показатель в лиге.
Эта шайба позволила ему побить рекорд Яромира Ягра по количеству победных голов в домашних играх с учетом плей-офф: теперь у Овечкина 81 такой гол, тогда как у Ягра было 80.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вашингтона», и этот результат стал для Овечкина шестым голом в сезоне.
Кроме того, 9 октября Александр Овечкин установил новый рекорд среди российских спортсменов по количеству сезонов, сыгранных в НХЛ.
Мировым рекордсменом российский хоккеист стал, когда в апреле побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба в тот день стала для него 895-й в карьере против 894 голов Гретцки, который уже давно завершил карьеру. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.
После этого канадский спортсмен и товарищ Овечкина по команде Пьер-Люк Дюбуа рассказал, что Шубская в тот день также приготовила борщ на всю команду.