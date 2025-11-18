Александр Овечкин побил рекорд Яромира Ягра в НХЛ

Мировым рекордсменом российский хоккеист стал, когда в апреле побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба в тот день стала для него 895-й в карьере против 894 голов Гретцки, который уже давно завершил карьеру. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.