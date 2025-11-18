Ричмонд
Александр Овечкин побил рекорд Яромира Ягра в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу в матче НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз». После гола 40-летний форвард установил новый показатель в лиге.

Эта шайба позволила ему побить рекорд Яромира Ягра по количеству победных голов в домашних играх с учетом плей-офф: теперь у Овечкина 81 такой гол, тогда как у Ягра было 80.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вашингтона», и этот результат стал для Овечкина шестым голом в сезоне.

Кроме того, 9 октября Александр Овечкин установил новый рекорд среди российских спортсменов по количеству сезонов, сыгранных в НХЛ.

Мировым рекордсменом российский хоккеист стал, когда в апреле побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба в тот день стала для него 895-й в карьере против 894 голов Гретцки, который уже давно завершил карьеру. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.

После этого канадский спортсмен и товарищ Овечкина по команде Пьер-Люк Дюбуа рассказал, что Шубская в тот день также приготовила борщ на всю команду.