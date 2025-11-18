В Уфе поймали девять пьяных водителей

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали девять пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 24 часа было зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в трех из которых пострадал один человек. Всего сотрудники ГАИ пресекли 433 нарушения правил дорожного движения.
— Задержаны девять водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, пять водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
