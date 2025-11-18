Первый космонавт Красноярского края Кирилл Песков побывал в краевом парламенте

«Кирилл Песков — вдохновляющий пример для наших мальчишек и девчонок, которые заканчивают школу, определяются в жизни. Особенно это важно для нашего края, который напрямую связан с технологиями космической отрасли. Наш земляк, выпускник назаровской школы, мечтал о небе и о космосе, верил в свои силы и воплотил мечты в реальность. Разговор получился интересным и содержательным, Кирилл — открытый парень, увлекательно рассказывает о своем полете и впечатлениях. Приятно, что такая встреча со школьниками прошла на площадке краевого парламента. Уверен, что ребята запомнят эту беседу», — сказал председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко.