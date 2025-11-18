Первый космонавт Красноярского края Кирилл Песков побывал в краевом парламенте

Встреча с настоящим космонавтом увлекла ребят. Школьники задавали вопросы о подготовке к полету, жизни на МКС, перспективах освоения Луны, любимых книгах и адаптации после возвращения на Землю. Кирилл Песков отметил, что космос — многогранная тема и говорить о ней можно бесконечно.
«Для меня важно, если мой пример кого-то вдохновит, пусть не на полет в космос, но на какие-то другие достижения. Отмечу, что сейчас у школьников большие возможности для получения образования, технического творчества, есть современные центры с хорошим оборудованием. Так что главное — поставить цель и стремиться к ней», — отметил Кирилл Песков.
Во время беседы с ребятами космонавт рассказал о красоте родного края, возможностях для активного отдыха, а еще посоветовал заниматься физкультурой всем, независимо от профессии.
Также Кирилл поделился опытом ведения блога на МКС. В телеграм-канале он публиковал свои наблюдения, факты и впечатления о работе в космосе, отвечал на вопросы подписчиков.
«Кирилл Песков — вдохновляющий пример для наших мальчишек и девчонок, которые заканчивают школу, определяются в жизни. Особенно это важно для нашего края, который напрямую связан с технологиями космической отрасли. Наш земляк, выпускник назаровской школы, мечтал о небе и о космосе, верил в свои силы и воплотил мечты в реальность. Разговор получился интересным и содержательным, Кирилл — открытый парень, увлекательно рассказывает о своем полете и впечатлениях. Приятно, что такая встреча со школьниками прошла на площадке краевого парламента. Уверен, что ребята запомнят эту беседу», — сказал председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко.
Школьники тоже подчеркнули открытость и дружелюбие космонавта, отметив, что общаться с ним было легко и приятно. Участие в мероприятии поддержал Университет Решетнева, с этим вузом у космонавта давние дружеские и партнерские отношения.
Добавим, Кирилл Песков родился в Красноярском крае, окончил школу в Назарово и Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации по специальности «Летная эксплуатация воздушных судов» с присвоением квалификации «инженер». Работал вторым пилотом на Boeing-757 и Boeing-767 с общим налетом более 3000 часов, а с 2021 года является космонавтом-испытателем отряда Роскосмоса. Он принимал участие в международной миссии Crew-10, проведя на орбите почти пять месяцев. За это время были выполнены программы научно-прикладных исследований, работы по дооснащению и поддержанию работоспособности станции.