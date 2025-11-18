Стал известен самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

Июль станет самым выгодным месяцем для отпуска в следующем году. Об этом рассказал руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. Он отметил, что немного менее выгодными будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.
Эксперт объяснил: чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск сотрудникам на окладе. По его словам, дополнительные выходные или праздничные дни не уменьшают оклад, а отпуск оплачивается по средней заработной плате.
Южалин уточнил, что для оценки выгодности нужно сравнить стоимость одного рабочего дня в конкретном месяце со средней дневной зарплатой. Если рабочий день стоит дороже среднедневного заработка, отпуск окажется невыгодным.
Он добавил, что месяцы с примерно одинаковыми показателями можно считать средними по выгодности, поэтому в них сотрудники могут уходить в отпуск без заметных финансовых потерь, передает РИА Новости.
Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. В настоящее время Трудовой кодекс РФ предусматривает 28 календарных дней отпуска, включающих и рабочие, и выходные дни. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по трудовому праву Валентины Яковлевой, будет ли полезна такая инициатива и как в таком случае будут рассчитывать отпускные.