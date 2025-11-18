Стал известен самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. В настоящее время Трудовой кодекс РФ предусматривает 28 календарных дней отпуска, включающих и рабочие, и выходные дни. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по трудовому праву Валентины Яковлевой, будет ли полезна такая инициатива и как в таком случае будут рассчитывать отпускные.