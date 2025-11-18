Овечкин установил новый рекорд по победным голам в домашних матчах НХЛ

Во встрече, прошедшей в ночь на вторник, «Вашингтон» на своем стадионе одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 2:1. Овечкин забил гол на 22-й минуте матча, увеличив число своих победных шайб, заброшенных дома, до 81. Прежде он разделял первое место по этому показателю с чешским хоккеистом Яромиром Ягром (80 голов).