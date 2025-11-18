Овечкин установил новый рекорд по победным голам в домашних матчах НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтона» из НХЛ Александр Овечкин обновил рекорд по количеству решающих шайб, заброшенных в домашних играх регулярного чемпионата и плей-офф.
Во встрече, прошедшей в ночь на вторник, «Вашингтон» на своем стадионе одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 2:1. Овечкин забил гол на 22-й минуте матча, увеличив число своих победных шайб, заброшенных дома, до 81. Прежде он разделял первое место по этому показателю с чешским хоккеистом Яромиром Ягром (80 голов).
Овечкин удерживает звание лучшего снайпера лиги в регулярных чемпионатах. Во вчерашнем матче против «Лос-Анджелеса» россиянин отметился своей 903-й шайбой.
«Вашингтон» сейчас занимает восьмую строчку в Столичном дивизионе, имея в активе 20 очков после 19 сыгранных матчей. «Лос-Анджелес» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона с 24 очками после 20 игр. Следующий матч «Вашингтон» проведет 20 ноября против «Эдмонтона» на своей арене. «Лос-Анджелес» днем позже отправится в гости к «Сан-Хосе».
Ранее сообщалось, что форвард «Локомотива» Александр Радулов установил рекорд КХЛ по голам для игроков старше 39 лет.