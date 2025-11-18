На новогодние праздники из Омска запустят дополнительные рейсы в три города

Дополнительные рейсы в Москву (аэропорт Шереметьево) назначены на 26, 29 и 31 декабря, а также на 4, 6, 9 и 11 января. В Санкт-Петербург самолёты отправятся 16, 23, 29 и 30 декабря, а также 6, 9 и 13 января. В Сочи дополнительные вылеты запланированы на 30 декабря и 7 января.