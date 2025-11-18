В Прикамье восстанавливают собор, построенный в 1811 году

В посёлке Юг началось восстановление Христорождественского собора, построенного ещё в 1811 году. В 1937 году его закрыли и хотели снести, но здание уцелело — там разместили школу мастеров. Хотя это спасло собор от разрушения, он долгое время стоял заброшенным.
— Сейчас начались восстановительные работы. Строители уже завершили кладку стен алтаря. Далее предстоит восстановить кровлю, облицевать стены специальным кирпичом, укрепить фундамент и восстановить верхнюю часть главного придела, — рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Работы продлятся ещё долго: нужно восстановить колокольню, инженерные системы, отреставрировать лепнину, росписи, иконостас и благоустроить территорию. Авторы обращения благодарят всех, кто участвует в возрождении этого исторического памятника.