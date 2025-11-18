Ричмонд
В Прикамье восстанавливают собор, построенный в 1811 году

Он находится в поселке Юг.

Источник: социальные сети администрации Пермского муниципального округа

В посёлке Юг началось восстановление Христорождественского собора, построенного ещё в 1811 году. В 1937 году его закрыли и хотели снести, но здание уцелело — там разместили школу мастеров. Хотя это спасло собор от разрушения, он долгое время стоял заброшенным.

— Сейчас начались восстановительные работы. Строители уже завершили кладку стен алтаря. Далее предстоит восстановить кровлю, облицевать стены специальным кирпичом, укрепить фундамент и восстановить верхнюю часть главного придела, — рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.

Работы продлятся ещё долго: нужно восстановить колокольню, инженерные системы, отреставрировать лепнину, росписи, иконостас и благоустроить территорию. Авторы обращения благодарят всех, кто участвует в возрождении этого исторического памятника.