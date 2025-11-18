В Прикамье восстанавливают собор, построенный в 1811 году

В посёлке Юг началось восстановление Христорождественского собора, построенного ещё в 1811 году. В 1937 году его закрыли и хотели снести, но здание уцелело — там разместили школу мастеров. Хотя это спасло собор от разрушения, он долгое время стоял заброшенным.