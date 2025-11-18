Средняя зарплата в Башкирии превысила 72 тысячи рублей

Среднемесячная заработная плата в Башкирии за первые восемь месяцев 2025 года составила 72 034 рубля. Этот показатель, как сообщает Башстат, на 11,3% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Больше всех в республике зарабатывают в добывающей отрасли — средняя зарплата здесь достигла 107 762 рублей. На втором месте по доходам работники сферы информации и связи (99 170 рублей), на третьем — финансовый и страховой сектор (98 403 рубля).
В обрабатывающей промышленности — самом крупном секторе экономики региона — средняя зарплата составила 84 052 рубля. Особенно выделяется производство кокса и нефтепродуктов, где платят в среднем 123 573 рубля.
Меньше всего получают работники гостиниц и ресторанов — их средний доход едва превышает 42,5 тысячи рублей. Это более чем в два раза меньше, чем у лидеров рейтинга.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.