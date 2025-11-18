Ричмонд
В Красноярске пройдет форум народной хореографии «В пляс по-сибирски»: в программе — дискуссии, лаборатории и концерты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 21 по 24 ноября в Красноярске пройдет масштабный Форум по народной хореографии «В пляс по-сибирски».

Источник: НИА Красноярск

Мероприятие соберет до 1000 зрителей и участников из разных регионов страны на площадках Сибирского федерального университета и Дворца культуры им. 1 Мая.

В программе — три ключевых блока: образовательный, практический и фестивальный. На пленарных заседания и открытых дискуссиях участники форума обсудят вопросы развития молодежного творчества и его связи с наследием. Творческие лаборатории позволят танцорам поэкспериментировать, соединяя в хореографии аутентичность и современность. Зрителей ждут класс-концерты, фолк-вечорки и гала-концерты, где молодые коллективы продемонстрируют, как традиционный танец может транслировать актуальные общественные ценности, сообщает портал «Культура24».

