В Азовском и Каспийском морях в 2026 году проведут не менее 20 экспедиций

«В 2026 году мы планируем провести не менее 20 морских экспедиций продолжительностью около 200 судо-суток. Сейчас две проблемы, которые у всех на слуху, связанные с морями. Это маловодие в Азовском море, маловодие в реке Дон и, соответственно, осолонение Азовского моря. Вторая проблема связана с Каспийским морем. Это падение уровня в Каспийском море, то есть также связано с падением стока из реки Волга. То есть вот сейчас, с точки зрения ученых, можно быть таким свидетелем достаточно интересных событий», — сказал собеседник агентства, добавив, что исследования проведут в том числе с помощью научного судна «Денеб».