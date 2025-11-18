В Красноярске пройдет премьера документального фильма «Свои о своих»

Картина рассказывает о музыкантах из Минусинска, которые отправляются в зону специальной военной операции, где выступают перед военнослужащими и мирными жителями и сопровождают гуманитарные грузы.
Главные герои фильма — Алексей Сухов, художественный руководитель сибирской казачьей группы «Дуня», заслуженный артист Республики Хакасия, и Анастасия Кочергина — артистка, волонтёр, депутат Верховного Совета Республики Хакасия.
Как отмечает режиссер, идея проекта возникла после работы над фильмом о коллективе «Дуня» в 2021 году. С тех пор, по его словам, музыканты регулярно совмещают концертную деятельность с участием в волонтерских поездках. Съемки проходили летом 2024 года в Донецке, Луганске, Горловке и районе Сватово и Кременной.
Премьера пройдет в рамках специального показа. Вход свободный. Возрастное ограничение — 16+.