В Красноярске пройдет премьера документального фильма «Свои о своих»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 ноября в 19:00 в «Доме кино» состоится премьера фильма «Свои о своих» красноярского режиссера Владимира Ботурова.

Источник: НИА Красноярск

Картина рассказывает о музыкантах из Минусинска, которые отправляются в зону специальной военной операции, где выступают перед военнослужащими и мирными жителями и сопровождают гуманитарные грузы.

Главные герои фильма — Алексей Сухов, художественный руководитель сибирской казачьей группы «Дуня», заслуженный артист Республики Хакасия, и Анастасия Кочергина — артистка, волонтёр, депутат Верховного Совета Республики Хакасия.

Как отмечает режиссер, идея проекта возникла после работы над фильмом о коллективе «Дуня» в 2021 году. С тех пор, по его словам, музыканты регулярно совмещают концертную деятельность с участием в волонтерских поездках. Съемки проходили летом 2024 года в Донецке, Луганске, Горловке и районе Сватово и Кременной.

Премьера пройдет в рамках специального показа. Вход свободный. Возрастное ограничение — 16+.