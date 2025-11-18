Зеленскому отказали в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде

Ранее оппозиционные партии Верховной рады официально обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отправить в отставку весь кабинет министров и главу его офиса Андрея Ермака. Причиной для таких требований оппозиционеры называют коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, который, по их мнению, свидетельствует о системной проблеме в управлении государством.