Зеленскому отказали в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде. Такая информация следует из опубликованных документов. В заявке под этим брендом планировали предоставлять широкий перечень услуг.

Указывалось, что среди услуг значатся астрологические и психологические консультации, работа в сфере азартных игр и даже помощь в облачении в кимоно.

В документах перечислены полные персональные данные, полностью совпадающие с данными украинского президента, включая домашний адрес, указанный на официальном ресурсе его офиса.

Отказ в регистрации объяснили тем, что Зеленский несвоевременно внес необходимые изменения в поданную заявку, передает РИА Новости.

Ранее оппозиционные партии Верховной рады официально обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отправить в отставку весь кабинет министров и главу его офиса Андрея Ермака. Причиной для таких требований оппозиционеры называют коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, который, по их мнению, свидетельствует о системной проблеме в управлении государством.