Жилые дома будут построены в Минске недалеко от набережной Свислочи

В границах проектирования нового жилого района сейчас проживает около 4300 человек, однако его население намерены увеличить до 7500 человек. На участке соседствуют многоквартирные дома, усадебная застройка, территории специального назначения. Речь идет про войсковую часть внутренних войск назначения. К микрорайону примыкает Лошицкий усадебно-парковый комплекс, а также река Свислочь.