Жилые дома будут построены в Минске недалеко от набережной Свислочи. Подробности приводит площадка недвижимости Realt.by.
В поле зрения градостроителей попал микрорайон, расположенный в границах улиц Маяковского, Денисовской, переулка Денисовский. Администрация Ленинского района проводит общественное обсуждение градостроительного проекта. Площадь территории составляет 69,6 гектара.
В границах проектирования нового жилого района сейчас проживает около 4300 человек, однако его население намерены увеличить до 7500 человек. На участке соседствуют многоквартирные дома, усадебная застройка, территории специального назначения. Речь идет про войсковую часть внутренних войск назначения. К микрорайону примыкает Лошицкий усадебно-парковый комплекс, а также река Свислочь.
Исходя из планов, на неэффективно используемых территориях микрорайона будут построены жилые дома, общественные объекты. Приоритетная задача состоит в создании современного жилого района с высоким комфортом проживания.
На первом этапе реализации проекта предусмотрено изменение в районе улицы Маяковского, 115а. Ее территорию сейчас занимает автобусный парк № 2. На месте предприятия планируют построить жилые дома (около 400 квартир), детский сад. В основном в новом районе будут строить высокоэтажное жилье — выше десяти этажей.
В течение десяти лет в районе улицы Денисовской планируется построить начальную школу на 300 мест, детский сад на 230 мест. На месте старых недостроенных зданий на Маяковского, 125 может появиться многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами, общепитом и гостиницей на 20 номеров. Запланировано строительство встроенных объектов торговли, аптеки, спортзала, объектов бытового обслуживания.
