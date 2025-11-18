В Госдуме напомнили, что 31 декабря в этом году будет выходным днем

Жители России с 31 декабря уйдут на 12-дневные выходные. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По словам парламентария, предстоящие новогодние каникулы в стране станут самыми длинными за последние 12 лет.
— С 31 декабря, со среды, уйдем на длительные 12-дневные новогодние каникулы, — сообщила Бессараб в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что россияне проведут на работе только 56 дней за зиму 2025−2026 годов. По данным председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, это минимальный показатель за последние 20 лет.
Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал сделать выходным следующий день после Пасхи, которая всегда выпадает на воскресенье.
До этого вице-президент общественной организации «Опора России» Дмитрий Пищальников выразил мнение, что необходимо отказаться от длинных январских и майских каникул в пользу шести сокращенных трудовых недель.