В Госдуме напомнили, что 31 декабря в этом году будет выходным днем

Ранее стало известно, что россияне проведут на работе только 56 дней за зиму 2025−2026 годов. По данным председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, это минимальный показатель за последние 20 лет.