В Николаевске-на-Амуре больница и местная УК нарушали права инвалидов

В Николаевске-на-Амуре после вмешательства прокуроров обеспечен доступ маломобильных граждан в городскую больницу и устранён ряд других нарушений, мешавших повседневной жизни горожан. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.
Серию проверок надзорное ведомство провело после обращений на личном приёме заместителя начальника управления Антона Климова. Одна из них выявила, что посетители с ограниченными возможностями не могут попасть в центральную городскую больницу. После вмешательства прокуратуры в учреждении организовали доступ через приёмный покой, оборудованный пандусом и кнопкой вызова, а также разместили информационные таблички.
Также в Генпрокуратуру РФ обратился маломобильный горожанин — мужчина пожаловался на завышенные коммунальные платежи и замусоренный подъезд, по которому тяжело передвигаться. Ему предоставили ходунки, а в подъезде провели косметический ремонт и наладили регулярную уборку. Управляющей компании пришлось выполнить перерасчёт из-за некачественных услуг.
Кроме того, по требованию надзорного ведомства в городе привели в порядок проезжие части улиц Гоголя и Ленина, обновили разметку и искусственные неровности у школ, а в частном секторе ликвидировали несанкционированную свалку.