В Николаевске-на-Амуре больница и местная УК нарушали права инвалидов

Серию проверок надзорное ведомство провело после обращений на личном приёме заместителя начальника управления Антона Климова. Одна из них выявила, что посетители с ограниченными возможностями не могут попасть в центральную городскую больницу. После вмешательства прокуратуры в учреждении организовали доступ через приёмный покой, оборудованный пандусом и кнопкой вызова, а также разместили информационные таблички.