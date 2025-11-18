Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Николаевске-на-Амуре больница и местная УК нарушали права инвалидов

После вмешательства прокуроров в городе обеспечен доступ маломобильных граждан в городскую больницу и устранён ряд других нарушений.

Источник: Freepik

В Николаевске-на-Амуре после вмешательства прокуроров обеспечен доступ маломобильных граждан в городскую больницу и устранён ряд других нарушений, мешавших повседневной жизни горожан. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Серию проверок надзорное ведомство провело после обращений на личном приёме заместителя начальника управления Антона Климова. Одна из них выявила, что посетители с ограниченными возможностями не могут попасть в центральную городскую больницу. После вмешательства прокуратуры в учреждении организовали доступ через приёмный покой, оборудованный пандусом и кнопкой вызова, а также разместили информационные таблички.

Также в Генпрокуратуру РФ обратился маломобильный горожанин — мужчина пожаловался на завышенные коммунальные платежи и замусоренный подъезд, по которому тяжело передвигаться. Ему предоставили ходунки, а в подъезде провели косметический ремонт и наладили регулярную уборку. Управляющей компании пришлось выполнить перерасчёт из-за некачественных услуг.

Кроме того, по требованию надзорного ведомства в городе привели в порядок проезжие части улиц Гоголя и Ленина, обновили разметку и искусственные неровности у школ, а в частном секторе ликвидировали несанкционированную свалку.