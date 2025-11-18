Ричмонд
В Чертковском районе сбили БПЛА

В ночь на 18 ноября в Ростовской области отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 18 ноября в небе над Ростовской областью сбили БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Воздушную атаку отразили в Чертковском районе. Известно, что никто из людей не пострадал.

— Информация о последствиях на земле уточняется, — сказано в сообщении.

