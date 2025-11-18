Ричмонд
Жителю Красноярского края вернут деньги за сорванную процедуру банкротства

За неоказанные услуги по процедуре банкротства юридическая контора выплатит северянину неустойку, штраф и моральный вред.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Норильска вернут 84 600 рублей за сорванную процедуру банкротства. Как рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю, в эту сумму входит неустойка, штраф и моральный вред.

Со слов самого мужчины, он заключил договор с компанией «Глобус» на оказание юридических услуг по сопровождению процедуры банкротства. Исполнитель услуги обещал провести финансово-правовой анализ имущественного положения клиента, подготовку заявлений и другое.

Позже фирма попросила внести еще 16 тысяч рублей за сбор документов, однако даже после этого процесс не сдвинулся с места. Мужчина решил расторгнуть договор, но деньги ему не вернули. В итоге он решил обратиться за помощью к специалистам ведомства.

После иска, поданного Роспотребнадзором, компания вернула северянину деньги. Несмотря на это, по решению суда фирма обязана вернуть потребителю еще 84 тысячи.